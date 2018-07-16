14 yaşındaki kızı istismar davasında, sanığa beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ailesi ile birlikte gittiği iftar davetinde, yardım etme bahanesiyle girdiği mutfakta, ev sahibinin kızı H.S.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan lise öğrencisi Eren H. (20), beraat etti.

Olay, geçen yıl Haziran ayında Merkez Melikgazi İlçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.S.'nin babası M.S. yakınlarına iftar yemeği verdi. Eren H. ise ailesiyle birlikte gittiği yemekte, mutfakta bulaşık yıkayan H.S.'ye yardım etme bahanesiyle, bardakları eline alarak kız çocuğunun yanına gitti. Ardından, iddiaya göre Eren H. bulaşıkları yıkayan kıza arkasından sarılarak, cinsel istismarda bulundu. Kızın olayı ailesine anlatmasının ardından, şikayet üzerine polis ekipleri Eren H.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Eren H. ile mağdur H.S. ve davacı annesi A.S. ve babası M.S. hazır bulundu. Eren H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden H.S., "Yemeğe Eren ve ailesi de katıldı. Bardakları yıkamam için yanıma getirdi. 'Sen yukarı çık, ben yıkarım' dedim. Gitmedi. Bulaşık yıkadığım için arkam dönüktü. Arkamdan sarıldı. Geriye çekildim ama yine omuzlarıma dokunarak, masaj yapmamı istedi" ifadelerini kullandı. Cinsel istismarda bulunmadığını öne süren Eren H. ise "Olay günü oraya gittim. Ancak, böyle bir şey olmadı. Ailem sigara içtiğimi bilmiyordu. Onlar sigara içtiğimi görmesin diyerek, dışarı çıktım. Orada kalamadım. Aramızda husumette yoktu. Neden böyle bir şey dedi? Bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, H.S.'nin çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuksuz sanık Eren H.'nin, 'Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz' suçlarından 'delil yetersizliğinden' beraatine karar verdi.



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