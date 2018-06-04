14 yaşındaki kızla birlikte yaşayan Suriyeli sanığa 19 yıl 9 ay hapis cezası

ADANA, (DHA) - ADANA'da, hastaneye götürülünce hamile olduğu ortaya çıkan Suriye uyruklu E.Ş. (14) ile dini nikahla birlikte yaşayan Suriye uyruklu Ömer Cerruh (27), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Suriye uyruklu E.Ş., annesiyle Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenede E.Ş.'nin 14- 15 haftalık hamile olduğu belirlendi. Hastane yetkilileri, kızın yaşının küçük olması nedeniyle polise bilgi verince E.Ş.'nin, Suriye uyruklu Ömer Cerruh ile dini nikahla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonucu E.Ş.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer Cerruh hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Cerruh ile E.Ş. ve avukatları katıldı.
Tercüman aracılığıyla savunması alınan Cerruh, "Ben 4 yıldır Türkiye'deyim. Suriye'ye gidip, dini nikah kıyıp, tekrar döndüm. Bu yaşta birisiyle yaşamanın Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum. Suriye'de 14 yaşında evlenilebilir. Ben zaten Suriye'de evlendim" diye konuştu.
Ömer Cerruh'tan şikayetçi olmayan E.Ş. ise 2017 yılında dini nikah kıyıldığını belirterek, "Kendimin ve ailemin rıza var" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Cerruh'u 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma'dan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Cerruh, cezası onaylanırsa tutuklanacak.
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