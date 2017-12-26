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14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 10:53 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yolun karşısına geçmek isterken kendisine araç çarpan ortaokul öğrencisi Hare Basmacı'nın kazada yaralandığını gören okul arkadaşları ve öğretmenleri de yanına koştu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrecisi 14 yaşındaki Hare Basmacı yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile asfalta savrulan Basmacı'nın yanına gelen arkadaşları, gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA'nın haberine göre dün saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yolun karşısındaki otobüs durağına geçmek isteyen Hare Basmacı'ya, 41 yaşındaki Turan Tay'ın, yönetimindeki Maliye'ye ait hafif ticari araç çarptı. Basmacı, çarpmanın etkisiyle asfalta fırladı. Genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Hare Basmacı'nın kazada yaralandığını gören okul arkadaşları ve öğretmenleri de yanına koştu. Yerde acı içinde yatan Basmacı'nın yanındaki arkadaşları, gözyaşı döktü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Basmacı ve arkadaşlarını öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Basmacı, yerde yatarken, cep telefonunu isteyip, ailesini arayarak, yaralandığını söyledi. Basmacı, çağrılan ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Basmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. (DHA)

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Denizli trafik kazası ortaokul öğretmen Hare Basmacı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yahu araba kıza çarpmamış ki kız araba ya çarpmış .. !!! geçmiş olsun..
ne çok meraklı insan var arkadaş
Sen anlamazsın. Onlar insan.
Hafif ticari araç mı?? Koskocaman "Maliye" yazıyor aracın üstünde.. Geçmiş olsun.
rabbim kimseyi evladıyla sınamasın ,büyük gecmiş olsun daha kötü olabilirdi .
Geçmiş olsun kardeşimize, inşallah hiç sorunsuz atlatır,
bide akmaliyenin arabası çarpmış her an kıza 14850 lira vergi cezası çıkarabilirler
cep telefonuyla konuşurken ki dikkat dağınıklığının örneklerinden biri. farkederseniz araba kıza değil, kız arabaya çarpıyor. Geçmiş olsun
neyseki arabaya bişey olmamış.. yoksa malum maliye baya vergi borcu çıkartırdı... yürüme vergisi, nefes alma vergisi, kaza vergisi ,ambulans vergisi..... gelirin %40 ından fazlası vergiye gidiyor !
neyseki durumu iyi çok geçmiş olsun..
KIZ ARABAYA ÇARPMIŞ GİBİ GELDİ
denizlide aşırı araba var nerdeyse kaldırımlar da gidecekler sürücüler hiç kural dinlemez saygısız nalet bi yer araç yönünden...
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