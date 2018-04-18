14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde “kasten adam yaralamak ve öldürmek” suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, “kasten adam yaralama ve öldürme” suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası ile 2 yıldır aranan Soner Balcı adlı şahsı yapılan çalışmalar sonucu yakaladı. Adli makamlara sevk dilen Balcı, Silifke Cezaevi’ne teslim edildi.