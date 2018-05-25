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14 yıl önceki cinayetin zanlısı komşu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 14 yıl önce Mehmet Işık'ın öldürüldüğü olay jandarma tarafından aydınlatıldı.

14 yıl önceki cinayetin zanlısı komşu çıktı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde 14 yıl önce Mehmet Işık'ın öldürüldüğü olay jandarma tarafından aydınlatıldı. Mehmet Işık'ın, kardeşi Ahmet Işık'ın 10 bin lira karşılığında anlaştığı komşusu Yıldıray Kavraz tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Kavraz tutuklandı.
Fatsa ilçesinin Uzundere Mahallesi'nde 2004 yılında meydana gelen olayda, Mehmet Işık evinin önünde av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Bütün araştırmalara rağmen cinayetin nedeni ve failleri ortaya çıkarılamadı. Faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için 14 yıl sonra yapılan araştırmada, Mehmet Işık'ı arsa yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşi Ahmet Işık'ın azmettirdiği komşusu Yıldıray Kavraz'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Ahmet Işık'ın da 2015 yılında cinayete kurban gittiği belirlendi.
Jandarmanın yaptığı çalışmada, Mehmet Işık'ın öldürüldüğü tüfek kardeşi Ahmet Işık'ın evinde gömülü bulundu. Araştırma sonucu elde edilen deliller ve istihbari çalışma ile cinayet şüphelisi Yıldıray Kavraz, Fatsa ilçesinde çalıştığı iş yerinde dün jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Ahmet Işık'ın ağabeyi Mehmet Işık'ı öldürmesi için Yıldıray Kavraz'la 10 bin lira karşılığında anlaştığı iddia edildi. Bugün adliyeye sevk edilen Yıldıray Kavraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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14 yıl önceki cinayetin zanlısı komşu çıktı14 yıl önceki cinayetin zanlısı komşu çıktı

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