14 yıl sonra cinayeti itiraf etti: Niyetçiyi tokat attığı için, babamı da ihbar edeceği için vurdum (2)

TUTUKLANDI
Konya'da 14 yıl önce tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Şahin Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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