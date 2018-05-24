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141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cuma günü Manavgat Irmağı'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un (5) bulunması için 141 kilometrekarelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cuma günü Manavgat Irmağı'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un (5) bulunması için 141 kilometrekarelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içinde, 18 Mayıs Cuma günü, ailesiyle gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşen Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları sonlandırıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, AFAD, İHH, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, su altı arama robotları ve yüzey arama ekipleri tarafından Samet'in bulunması için 6 gün boyunca ırmakta arama çalışması yapıldı. Ayrıca jandarma ekipleri de helikopterle ırmak kenarında ve sahilde aramalar yaptı. Küçük Samet'in suya düştüğü yerden Manavgat şehir merkezi girişine kadar yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
ANNE- BABA İYİ HABERİ BEKLEDİ
Çalışmaların bir bölümünü Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muharrem Kurtoğlu da takip ederek, bilgi aldı. Aramalar süresince ekiplerin ikmal yaptığı noktadan bir an olsun ayrılmayan Samet'in annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun ise gelecek iyi haberi umutla bekledi.
'SU ALTI ARAMALARINI SONLANDIRDIK'
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yapılan çalışmalarda toplam 141 kilometrekarelik alanın hem dalgıçlar hem de su altı arama robotlarıyla tarandığını belirterek, "Arama ekipleri, çocuğumuzun düştüğü yerden şehir merkezine kadar olan bütün alanın tarandığını, burada olmadığı bilgisini verdi. Manavgat Irmağı'nın debisi çok yüksek. Irmak üzerinde 2 baraj mevcut. Arama çalışmaları için her gün 12 saat su kesintisi yapıldı. Barajlardaki su seviyesi yükseldi. Suyu salmamız gerekiyor. Su salındığı zaman, su altında arama yapılması mümkün değil. Bu nedenle su altı aramalarını sonlandırdık" dedi.
ARAMALAR KIYIDA VE DENİZDE SÜRECEK
Aramaların denize kaydırıldığını aktaran Kaymakam Yiğit, "Bundan sonra denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından hem havadan hem de su yüzeyinden arama yapılacak. Ayrıca ırmak kenarında da yüzeyden aramalarımız devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı141 kilometrekarelik alan tarandı, Samet bulunamadı

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