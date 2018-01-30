HABER

15 ayrı suçtan aranan şüpheli, ruhsatsız tabancayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:15 | Son Güncelleme

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 15 ayrı suçtan aranan M.Ö., jandarmanın yaptığı yol kontrolünde oto teyp bölümüne sakladığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri dün akşam, Kuyulu-Kardeşköy mahallerinin bağlantı yolunda denetim yaptı. Durdurulan bir otomobilde, 'uyuşturucu, uyarıcı madde satmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', 'küçük baş evcil hayvan hırsızlığı', 'ev ve işyerlerinde hırsızlık', 'kasten yaralama', 'hırsızlık malını bilerek satın almak ve kullanmak', 'Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı' gibi 15 ayrı suçtan aranan M.Ö. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, oto teyp bölümüne saklanmış bir ruhsatsız tabanca ve 2 mermi bulundu. M.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.