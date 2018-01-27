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15 bin lira para harcadı, 18 defa sınava girdi ama…

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 11:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eskişehir'de 18 defa ehliyet almak için girdiği yazılı sınavda başarılı olamayan 47 yaşındaki Hidayet Karagüç, 15 bin lira harcamasının yanı sıra almış olduğu otomobile de ancak bakmakla yetiniyor.

15 bin lira para harcadı, 18 defa sınava girdi ama…

Günyüzü ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce ehliyet almak isteyen Hidayet Karagüç, yazılı sınava girdi. İlk sınavda başarılı olamayan Karagüç, umudunu yitirmeden yeniden hazırlandı. İkinci sınavda da ehliyeti almak için yeterli puan alamayan Karagüç, umudunu yitirmeden bu şekilde 18 defa sınava girdi. Her defasında bir umut ile ehliyet almak isteyen 47 yaşındaki Hidayet Karagüç, 4 dosyasını yaktı. Sürücü kursu ve yazılı sınav parası derken 15 bin lira harcayan vatandaş, ehliyet alma hayali ile almış olduğu aracına da bakmakla yetiniyor.

SINAVLAR İÇİN 15 BİN LİRA HARCADI

Hastası olduğu için tek istediğinin ehliyet almak olduğunu belirten Karagüç, yaklaşık 10 yıldır yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“10 yıldır ehliyet sınavına giriyorum. Bir türlü ehliyet alamadım. Yaklaşık 18’nci sınava girdim. Gerçekten isyan ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu son şansım. Dört dosya yaktım, 15 bin liraya yakın bir araba parası kadar para harcadım. Çocuklarımla kötü oldum. Artık sınava gitmeye utanıyorum. Bu da benim son şansım. Eğer alamazsam bir daha da sınava girmeyi düşünmüyorum. En büyük hayalim ehliyet almak. Arabayı, hastam olduğu için aldım ama bir türlü ehliyet alamadım. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ehliyet

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Hemşerim; Sıkma tatlı canını; Vallahi de Billahi de BENİM de EHLİYETİM YOK ! ! Toplu taşıt araçları daha iyi, Park Sorunu, derdi olmuyor. Ara sıra Olsa İyi Olurdu Demediğim Sanılmasın. Saygılarımla.
ehliyeti alamaması hepimiz için daha hayırlı gibi
Bir öğretmen bulup eğitim almayı hiç mi akıl etmedin mübarek körü körüne boş yere sınava girmişsin.
Yetkililerden ne destek istiyon. Trafik canavarlığına mı başlayacan.Kabiliyetin yok belli. 15 bin tl ye çocuklarına harcasan seni istediğin yere götürür getirirdi.
yetkililerden nasıl bir yardım.abi bence sen dersine iyi çalış bunun başka yolu yok
bu teleferik'e binse teleferik düşer...
ehliyet yazılı sınavına eşşeği bağlasan üçüncü girişinde geçerdi be
diploma bile uyduruluyor bu memlekeyte ehliyetmi uyduramadı
65 yaşındaki ilkokul mezunu kayınvalidem bile yazılı sınavı geçti.Bu arkadaşı kutlamak lazım...
şimdi bu adam böyle dedi. araba önünde boş boş duruyor ve bu amca sürmüyor ben de bunu yedim öylemi? memlekette öyle dürüst adam kaldımı?
Bu başarısızlık ta sürücü kursunun payı da yüksektir. Yeterli eğitim verilmiyor. Sözlü derslere devam mecburiyeti bile yok isteyen gidiyor. Çoğunun eğitmenleri de uzman değil. Amacı sadece ders saati doldurmak. Başka eğitmenden ders alarak başarabilirdi.
Olmuyorsa olmuyordur zorlamiyacaksin
Dayı hiç utanmadan bir de haber yapmışsın.Bak sana dünyanın en aptal adamı derler haberin ola :)
DAYIIII SENIII YEMİŞLERR KURRSS SENİN SAYENDE PARAYII BULMUŞŞ BIRAKIR TABİİ SENİİİ:))))
Bana kopya geldi aldım ehliyeti :()
eğitim şart arkadaşım ama sahte diplomalarla değil bildiğin adam gibi eğitimle.
Abi bence sen alma böyle iyi alirsan sıkıntı olur
naptin dayi
Okuma yazması varmı kontrol ettinizmi.
Allah'ın bi bildiği vardır. 19. Sınava girer bu sefer geçersin
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