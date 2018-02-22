15 bin TL değerinde beyaz eşya çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 15 bin TL değerinde 5 bulaşık makinesi ve 5 ankastre seti çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde M.Ö. isimli vatandaşa ait bir beyaz eşya mağazasında 15 bin TL değerinde 5 bulaşık ve 5 ankastre seti çalındı. Mağazasındaki eşyalarının çalındığını fark eden M.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soygunun yaşandığı mağaza ile çevresindeki güvenlik kameralarından yaptıkları incelemelerde zanlıların E.E. (45) ve A.U. (37) olduğunu tespit etti.

Başlatılan takip sonucu zanlıların Gebze ilçesinden hareket halinde olduğunun bildirilmesi üzerine operasyona başlayan ekipler şahısları Osmangazi Köprüsü üzerinde Yalova emniyetinin desteği ile yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan E.E’nin.(45) 12 suç kaydı, A.U’nun (37) ise 4 adet suç kaydı bulunuyor.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.