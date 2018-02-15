HABER

15 günde 3 kez kalbi durdu! Yaşam savaşı sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 05:19 | Son Güncelleme

Konya'da yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed K.’nın 15 günde 3 kez kalbi durdu.

15 günde 3 kez kalbi durdu! Yaşam savaşı sürüyor

Konya’nın Karatay İlçesi’nde 30 Ocak günü, yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed K.’nın yaşam savaşı sürüyor. Baba Cemalettin K. oğlunun yaşamla ölüm arasındaki kısa çizgide 15 gündür mücadele verdiğini söyleyerek, “Hastanede kaldığı süre içinde 3 kez toplamda 9 dakika kalbi durdu” dedi.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre ailenin avukatı Esin Yıldırım ise sorumlular hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını anımsatarak “Bir oto kiralama firmasına ait olan pano ile ilgili araç kiralama sirketinin sahibi ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor” dedi.

5 yaşındaki çocuk 250 kiloluk reklam panosunun altında kaldı5 yaşındaki çocuk 250 kiloluk reklam panosunun altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya reklam panosu Kaza

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.