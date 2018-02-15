15 günde 3 kez kalbi durdu! Yaşam savaşı sürüyor

Konya’nın Karatay İlçesi’nde 30 Ocak günü, yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed K.’nın yaşam savaşı sürüyor. Baba Cemalettin K. oğlunun yaşamla ölüm arasındaki kısa çizgide 15 gündür mücadele verdiğini söyleyerek, “Hastanede kaldığı süre içinde 3 kez toplamda 9 dakika kalbi durdu” dedi.
Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre ailenin avukatı Esin Yıldırım ise sorumlular hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını anımsatarak “Bir oto kiralama firmasına ait olan pano ile ilgili araç kiralama sirketinin sahibi ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor” dedi.
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