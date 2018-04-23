15 günlük bebekle, işkenceli gasp tuzağı

Elazığ’da 15 günlük bebeği olan bir kadın, sevgilisi ve onun arkadaşlarıyla tuzak kurarak, yardım için eve çağırdığı bir şahsı etkisiz hale getirip, işkence yapıp, iş yerindeki kasanın şifresini öğrendi ancak polis soygunu gerçekleştirmelerine fırsat vermedi. İşkence edilen adam polisin başarılı operasyonuyla kurtarılırken, bebeğiyle mahkemeye çıkartılan kadınla birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 15 günlük bebeği olan Aysel K, iş yeri bulunan A.N’yi yardım isteme bahanesiyle eve çağırdı. Aysel K.’nin sevgilisi S.G. ve 3 arkadaşı, A.N’yi gittiği evde, etkisiz hale getirip, bağlayarak iş yerinin anahtarlarını, aracını, parasını ve cep telefonunu gasp etti. Soygun için Aysel K., sevgilisi ve onun bir arkadaşı iş yerine gitti ancak çelik kasayı açamadı.Bunun üzerine şüpheliler, iş yeri sahibini mahsur tuttukları evde önce feci şekilde darp etti, ardından da bacağından bıçaklayarak kasanın şifresini öğrendi.

Polis tüm yolları tuttu, aracı buldu

Bu sırada Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, A.N.’nin kayıp olduğu bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada iş yeri sahibinin aracı polis tarafından şehir polis kameraları sayesinde tespit edildi, ancak içinde farklı kişiler olduğunu belirledi. Polis, şahsın iş yerini de kontrol ettiğinde biri kadın 3 kişinin eşkal bilgilerini kameralardan belirledi. Elazığ ile bağlantı yolu bulunan Bingöl, Malatya ve Diyarbakır güzergahlarını ve şahsın iş yerinin bulunduğu bölgeyi tutan polis, kent merkezinde olduğunu tahmin ettiği aracı bulmaya çalıştı. Bir süre sonra şüpheliler şifresini öğrendikleri kasayı açmak için tekrar yola çıktı, bu sırada polisler aracı takibe alıp yakalanması için operasyon başlattı. Kovalamaca şüpheliler, aracı merkez Kızılay Mahallesi’nde içinde kadın şüpheliyi bırakarak kaçtı. Araçtan inme fırsatı bulamayan şüpheli kadın ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.