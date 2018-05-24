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15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

İnşaatın 4’üncü katında intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A., parayı alınca vazgeçti. 15'inci kez intihara kalkıştığı iddia edilen adamı vatandaşlar dayak atmaya kalkıştı. Adama para veren müteahhit ise, "15'inci kez intihar teşebbüsünde bulunmuş. Paramı alıp geri verin" diye serzenişte bulundu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 14 kez intihar girişiminde bulunan İbrahim A., bu kez Beyoğlu Kulaksız'daki bir inşaatın dördüncü katına çıkarak şov yaptı. 1.5 saat boyunca polis ve itfaiye ekiplerini oyalayan İbrahim A. için vatandaşlar bir ramazan kolisi hazırladı, bin 400 lira borcu olduğunu söylemesi üzerine ise para toplandı. Parayı alınca intihar şovundan vazgeçen İbrahim A.'nın intihar şovunu "meslek" haline getirdiğini öğrenen kalabalık kendisini darp etmek istedi. İbrahim A.'yı polis, ekip aracına bindirerek kurtardı.

Çatıdan inmeye ikna olması için para veren müteahhit Z.K. ise, "Maddi durumunun iyi olmadığını zannederek çatıdan inmesi için parayı verdim. Ama bu dolandırıcı ve sahtekârmış. 15'inci kez intihar teşebbüsünde bulunmuş. Paramı alıp geri verin" dedi.

Polis ise ikna edilmesi için verilen parayı İbrahim A.'dan tekrar alarak sahibine teslim etti. İbrahim A., daha önce de Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısına çıkmış, 12'nci kez kalkıştığı intihar girişiminde kendisini görüntüleyen gazetecilere simit dolu tepsisini fırlatmıştı. Simitçi İbrahim A., "Neden intihar etmek istiyorsun" diye sorulduğunda ise eline geçen her şeyi gazetecilere atmaya çalışmıştı.

İbrahim A.'nın daha önce İstiklal Caddesi, Okmeydanı Hastanesi gibi birçok yerde, yüksek binaların çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Önceden de aynı sorunları gerekçe gösterip intihara kalkışan şahsın, emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu ve psikolojik problemlerinden dolayı sürekli olarak farklı yerlerde intihara kalkıştığı belirlendi. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul intihar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne parası veriyorsun bir tekmede sen ataydın
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