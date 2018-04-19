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15 metrelik kuyuya düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üzeri kapatılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören Mahallesi’nde sahibi tarafından otlanması için boş bir araziye bırakılan inek, üzeri kapatılmayan 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üzeri kapatılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören Mahallesi’nde sahibi tarafından otlanması için boş bir araziye bırakılan inek, üzeri kapatılmayan 15 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kuyudan gelen sesler üzerine olayı fark eden çevredekiler, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Bölgeye gelen 3 kişilik AFAD ekibi, ineği kuyudan çıkarmak için çalışmalara başladı. Özel ekipmanlarla kuyuya inen AFAD görevlisi, ineğin arka ayaklarına halat bağladı. Ardından da kuyudaki inek vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Yaralanmadan kurtarılan inek, veteriner hekim tarafından muayene edildi.
Kuyudan kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edilirken su kuyusunun üzeri ise AFAD ekipleri tarafından kapatıldı.

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