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1.5 milyon lira zarar ortaya çıkan mobilya mağazasını yakarken kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Samsun’da 1.5 milyon lira maddi zarar meydana gelen mobilya imalathanesini yakan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Samsun’da 1.5 milyon lira maddi zarar meydana gelen mobilya imalathanesini yakan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Adliyeye çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Sokak’ta 3 katlı bir mobilya imalathanesi ve satış mağazası ile mağaza önünde park halindeki kamyonet gece saat 00.10’da alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar olayı polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin söndürdüğü yangında park halindeki kamyonet, mobilya imalathanesi ve satış mağazası hasar gördü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kundaklama olayına karıştığı iddia edilen Kenan B.’yi (43) saat 02.30 sıralarında gözaltına aldı. Kenan B.’nin olay sırasında alkollü olduğu ve mobilya dükkanı önünde elyaf yüklü kamyoneti çakmakla yaktığı, yanan kamyonetten alevlerin mobilya mağazasına sirayet ettiği öğrenildi. Yangında 1.5 milyon lira maddi zarar meydana geldiği ileri sürülürken, polisteki sorgusu tamamlanan Kenan B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Kenan B., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Kenan B.’nin 1.5 milyon lira maddi zararın meydana geldiği yangında işyeri önünde park halinde bulunan bir başka mobilyacıya ait içinde elyaf mobilya malzemesi yüklü kamyoneti çakmak ile yakma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kenan B.’nin alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini, mobilyacıyı tanımadığını ve herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

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