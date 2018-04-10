1.5 milyonluk tazminat davasında Kılıçdaroğlu’nun reddi hakim talebi reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakın çevresinin haklarında sarf ettiği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasında mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun reddi hakim talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakın çevresinin haklarında sarf ettiği sözlere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci, Orhan Uzuner’in avukatları ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı katıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan reddi hakim talebi

Mahkeme hakimi, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in celse arasında dosyaya sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa yazdırdı.

Avukat Çelik dilekçesinde, "Yokluğumuzda yapılan ön inceleme duruşmasında mahkeme yargıcı, davacı tarafa dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları, veya başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları için süre vermiş olmasına karşın, davalı taraf olarak bizlerin dayandığı delillerin toplanması kapsamında (kanımızca bilinçli olarak) işlem yapmamıştır. Bu durumlarda ön yargılı davranıldığını, baştan hüküm kurulmuş olduğunu gösterdiği gibi mahkeme yargıcının tarafsızlıktan uzak tutum sergilediği konusundaki tereddütlerimizi pekiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Çelik, dilekçesinde Hakim Memun Kılıç’ın tarafsızlığı konusunda kuşkularının bulunduğunu kaydederek, “Reddedilen hakim Memun Kılıç’ın davanın tarafı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapan kişinin kardeşi olduğu, ve daha ilerisi bu hakimin yine Recep Tayyip Erdoğan ile örtüşen Rabia sembollerini Facebook hesabında paylaştığı öğrenilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Talebin reddine karar verilsin”

Bunun üzerine davacı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, “Reddi hakim talebi davayı uzatmaya yöneliktir. Mahkeme hakimin tarafsız kalacağına inanıyoruz. Bu aşamada red sebepleri oluşmamıştır. Talebin reddine karar verilsin” dedi.

Mahkemeden reddi hakim talebine red kararı

Mahkeme, avukat Celal Çelik tarafından mahkemiz hakimi reddedilmiş ise de, red gerekçesi olarak ileri sürülen sebeplerin HMK 36. Maddesindeki şartlardan hiçbirini taşımadığını, mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak gösterilen sosyal medya hesabı olan facebooktaki Rabia sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığını belirterek, mahkeme hakiminin abisinin iş bu davada taraf olmadığı, dava ile uzaktan yakında hiçbir alakasının bulunmadığını kaydetti.

Ön inceleme duruşmasında davalı avukatının mazeretinin reddine tamamen mahkeme hakiminin takdirinde olduğunu ve duruşmanın 6100 sayılı HMK’daki şartlara uygun olarak yapıldığını belirten mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim taleplerinin geri çevrilmesine hükmetti.

Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 28 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 1 milyon 500 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı.