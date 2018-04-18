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15 Suriyeli zirai ilaçtan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Suriyeli uyruklu 15 kişi, pamuk tarlasına atılan zirai ilaçtan zehirlendi.Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi’nde Y.Z.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Suriyeli uyruklu 15 kişi, pamuk tarlasına atılan zirai ilaçtan zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi’nde Y.Z. isimli şahıs, pamuk ekili tarlasına böcek haşere ilacı attı. Atılan ilaç sonrasında tarla kenarında çadırları bulunan Suriye uyruklu 15 kişi ilaçtan etkilenerek zehirlendi. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Suriyeliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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