IHAAW134207-ASA/05-04-2018
- 15 Temmuz 2017’de İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’n cesedi 262 gün sonra geçtiğimiz Salı günü bulundu. Adli Tıp Morgu’na götürülen Yıldırım’ın cenazesi DNA testinden sonra ailesine teslim edilecek.
05.04.2018 13:42:07 TSI
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