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15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezala

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

IHAAW125338-ASA/04-04-2018 - 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 04.04.2018 12:53:38 TSI NNNN

IHAAW125338-ASA/04-04-2018

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

04.04.2018 12:53:38 TSI
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