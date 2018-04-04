15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezala

IHAAW125338-ASA/04-04-2018

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve darbecilere yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

04.04.2018 12:53:38 TSI

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