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15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye yerleşkesi ve Taksim Meydanı’nın işgal edilmesine ilişkin görülen davada savcı, 64 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

IHAAW164246-ASA/24-04-2018 - 15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye yerleşkesi ve Taksim Meydanı’nın işgal edilmesine ilişkin görülen davada savcı, 64 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 24.04.2018 16:42:46 TSI NNNN

IHAAW164246-ASA/24-04-2018

- 15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye yerleşkesi ve Taksim Meydanı’nın işgal edilmesine ilişkin görülen davada savcı, 64 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

24.04.2018 16:42:46 TSI
NNNN

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