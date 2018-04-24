IHAAW164246-ASA/24-04-2018
- 15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye yerleşkesi ve Taksim Meydanı’nın işgal edilmesine ilişkin görülen davada savcı, 64 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
24.04.2018 16:42:46 TSI
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