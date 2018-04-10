15 Temmuz darbesi yazısından ceza alan yazar, bir diğer yazıdan beraat etti

Kocaeli’de bir yerel internet sitesinin eski yazı işleri müdür olan ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "Yerim Destanınızı" ifadeleri içeren köşe yazısı sonrasında yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Yeliz Koray, bir başka yazısı hakkında açılan davada beraat etti.
Kocaeli’de yerel bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve yazı işleri müdürlüğü yaptığı dönemde kaleme aldığı ’Yerim Destanınızı’ köşe yazsısı nedeniyle tepki alan Yeliz Koray, hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Kararı temyize götüreceğini ifade eden Koray bir başka yazısı olan ’Filler Tepişti’ başlıklı yazı nedeniyle hakkında açılan davada ise bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Koray’ın avukatı Serdar Önür’ün savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, yazıda herhangi bir suç unsuru bulunmaması nedeniyle Koray’ın beraatine karar verdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum