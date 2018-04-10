15 Temmuz darbesi yazısından ceza alan yazar, bir diğer yazıdan beraat etti

Kocaeli’de bir yerel internet sitesinin eski yazı işleri müdür olan ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "Yerim Destanınızı" ifadeleri içeren köşe yazısı sonrasında yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Yeliz Koray, bir başka yazısı hakkında açılan davada beraat etti.

Kocaeli’de yerel bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve yazı işleri müdürlüğü yaptığı dönemde kaleme aldığı ’Yerim Destanınızı’ köşe yazsısı nedeniyle tepki alan Yeliz Koray, hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Kararı temyize götüreceğini ifade eden Koray bir başka yazısı olan ’Filler Tepişti’ başlıklı yazı nedeniyle hakkında açılan davada ise bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Koray’ın avukatı Serdar Önür’ün savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, yazıda herhangi bir suç unsuru bulunmaması nedeniyle Koray’ın beraatine karar verdi.