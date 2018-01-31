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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis denetimi

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:00 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde; 2 aranan şüpheli, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişinin üstünden uyuşturucu madde çıktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, asayiş denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında otogar ve metro istasyonuna gelen yolcular ve vatandaşlara GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulama işlemi yapıldı. Yolcuların çanta ve bavulları arandı. Denetimlerde, 2 aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolüne götürülürken yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Öte yandan, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerin, bu ayki asker uğurlamalarının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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