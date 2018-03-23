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15 Temmuz Gazisi evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Ankara’da ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Emre Demir(30), Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyündeki evinde asılı halde bulundu.Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Gazisi Emre Demir Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyüne akrabalarını ziyarete geldi.

Ankara’da ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Emre Demir(30), Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyündeki evinde asılı halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Gazisi Emre Demir Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyüne akrabalarını ziyarete geldi. Emre Demir’den haber alamayan ailesi durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarının aramaları sonucunda Emre Demir kaldığı evin tavanında asılı olarak bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Demir, cuma namazı sonrasında Boyabat’ın Şıhlar köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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