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15 Temmuz gecesi okunan salaya tepki gösteren başkana hapis

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 41 dakika önce

BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi sala verilmesine tepki gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, 15 Temmuz gecesi okunan salaya tepki gösterdi. Ödüpek, iddiaya göre caminin camlarını kırdı, salayı okuyan görevliyi tartakladı. Suçlamaları kabul etmeyen Ödübek olayın ardından, "Paralelci terör örgütünün ülkeye el koyduğunu düşünerek zamansız okunan ezanın halkı galeyana getirmesini önlemek amacıyla camiye gittik" diyerek kendini savundu. Müslüman olduğunu ve kesinlikle ezana karşı olmadığını belirten başkan Ödübek, partisinin zarar görmemesi için de MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında Ödüpek, 'Milli duygulara hakaret, görevli memura direnmek ve hakaret' suçlarından 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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