HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, dava dosyasına girdi.

15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, dava dosyasına girdi. Görüntülerde, darbe karşıtı askerlerin derdest edilmesi, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından FETÖ mensuplarının teslim alınması ve karargah önünde sivillere helikopterlerden ateş açılması yer alıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 244 sanığın yargılanmasına, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan, görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan görüntülerde, dışarıdan gelen askerlerle karargahtaki darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan FETÖ mensuplarının karargahın kritik noktalarını tuttukları görülüyor. Darbe karşıtı askerlerin derdest edilme anları da görüntülere yansıyor. Bu sırada FETÖ mensuplarını engellemek isteyen çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı önünde toplanmaya başlıyor. FETÖ mensuplarının tehdidine rağmen dağılmayan sivillere, helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda kişinin vurulma anı, güvenlik kameralarına anbean yansıyor.
Görüntülerde, sabaha karşı darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından ise FETÖ mensuplarının karargah önüne gelen polisle çatışma ve teslim alınma anları yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Hırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattıHırsızı, kolundaki 'Mardinli Mustafa' dövmesi yakalattı
Eski Terme kaymakamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıEski Terme kaymakamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

İlginizi Çekebilir

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.