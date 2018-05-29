15 Temmuz gecesinden yeni görüntüler dava dosyasına girdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, dava dosyasına girdi. Görüntülerde, darbe karşıtı askerlerin derdest edilmesi, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından FETÖ mensuplarının teslim alınması ve karargah önünde sivillere helikopterlerden ateş açılması yer alıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 244 sanığın yargılanmasına, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan, görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan görüntülerde, dışarıdan gelen askerlerle karargahtaki darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan FETÖ mensuplarının karargahın kritik noktalarını tuttukları görülüyor. Darbe karşıtı askerlerin derdest edilme anları da görüntülere yansıyor. Bu sırada FETÖ mensuplarını engellemek isteyen çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı önünde toplanmaya başlıyor. FETÖ mensuplarının tehdidine rağmen dağılmayan sivillere, helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda kişinin vurulma anı, güvenlik kameralarına anbean yansıyor.
Görüntülerde, sabaha karşı darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından ise FETÖ mensuplarının karargah önüne gelen polisle çatışma ve teslim alınma anları yer alıyor.
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