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'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan Şerife Boz'un darbe girişimi esnasında mahallesindeki tüm kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına dair haberin kurgu olduğu iddia edildi. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, 'şehit aileleri' olarak Şerife Boz'a dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz'un başvuru formundaki görev kısmına '15 Temmuz kahramanı' yazması ise dikkat çekti.

OdaTV'nin haberine göre, Boz'un AK Parti'den aday adaylığını duyurmasının ardından açıklama yapan 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, "Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Cambaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi KUTLAMA ALANINA sürücülüğü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini "Özel aracım nerede!" diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BU KADINI KİM PARLATTIYSA HAKKIMIZ OLSUN HARAM'

​Şerife Boz'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ'dan geldi. Dağ, Twitter'dan "SahtekarsınŞerifeBoz" etiketiyle, "Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes Nene Hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı, kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram… Almayın mazlumun ahini çıkar aheste" diye yazdı.

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Dağ, "15 Temmuz'un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan… Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım…" dedi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
binali bey düşünşün. bitmez bu kandırmacaların sonu. 15 temmuz kahramanlıklarının dedikodusu bitmez. ne fırsatçı akp liler var. ayağını bilerek kıran insanları duyduk.
İnsanın tipine bakınca acıyası geliyor zaten
akape 15temmuz gecesi portakal soyarken yanlışlikla elini veya bir yerinde sivilce patlayan veya traş olurken yuzunu kesen bir sürü adamı gazi ilan etti,maaş bagladı...
ne beklenirki bu zihniyetten
dehset ıcınde izliyoruz yalan talan hırsızlık yetım hakkı yiyenleri
BURASI TÜRKİYE...EĞER İDDİALAR DOĞRU İSE AFFERİM BU ZEKİ KADINA..NASIL OLSA KANDIRMAK VE KANDIRILMAK ÜLKEMİZDE EN GEÇERLİ YOL...
başkanınız neki adamlarınız ne olsun
demek ki neymiş: çarşaf sahtekarlığa engel değilmiş, kıyafet dürüstlük sağlamıyormuş...
yani bu ne demek okul konum hiçönemli degil tiyatro oyuncusuyum de al millet vekilligini lütfen gerçek tiyatrocularımız üstüne alınmasın siz bizim saygı duydugumuz sanatçılarımızsınız
akp sayesinde herkes sahtekar oldu.
YAZIK HERŞEY MENFAAT OLMUŞ ARTIK. NA MAHREME DİKKAT ETMİYORSAN NEDEN ÇARŞAFLISIN GÖRÜNTÜ İÇİN Mİ ? NASIL BİNALİNİN GÖGSÜNE YASLANIP POZ VEREBİLİYORSUN Kİ ? YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL YADA OLDUGUN GİBİ GÖRÜN ÖYLE DAVRAN . AMA SÖYLENENLER DOĞRUYSA YEŞİL AŞKI BU YEŞİL TÜRBE YEŞİLİ DEĞİL BELLİ DOLAR YEŞİLİ İÇİN HERŞEYİ YAPABİLECEK KARAKTER ÖRNEĞİ OLARAK GÖSTERİLEBİLİRSİN
akit pacarvasının oyunları
Sadece bumu düzmece veya yalan...
bunların alayı sahtekar..........
Tuz koktu be.
şimdi ben bu sarıklılar yalancı deyince millet zıplıyo.la aha la kanıtı ben demiyom
15 temmuz düzmece onu bir haletsek zaten herşey ortaya çıkar.
bir isinizde dogru olsun be herseyde dalavere herseyde hile biktik artik ibrahim tatlisesinde soyledigi yalan cikti dogalgazi cozmuste cocugu usumemiste yalanin gunah oldugunu bilmiyormusunuz siz
ne bekliyotdunuzki
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