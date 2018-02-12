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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde eylem yapan şahıs polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla iki şeridi trafiğe kapatarak eylem yapan şahıs polise teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla iki şeridi trafiğe kapatarak eylem yapan şahıs polise teslim oldu. Güneydoğu gazisi olduğu ve dolandırıldığı öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akşam saat 18.50 sıralarında Metin Yılmaz, isimli Güneydoğu gazisi, iki şeridi kapatacak şekilde aracını park etti. Elinde silah olan Yılmaz, aracının üzerine Güneydoğu gazisi olduğu ve dolandırıldığına ilişkin bilgileri içeren bir pankart astı. Havaya ateş açan şahsın eylemi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, köprü trafiği bir süre Anadolu yakası istikametine tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından gazi Yılmaz, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu. Eylemi gerçekleştiren şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, köprü yeniden trafiğe açıldı.

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