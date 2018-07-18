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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmaları sürüyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (1)
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