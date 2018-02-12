15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği durduran eylem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla iki şeridi trafiğe kapatan bir kişi eylem yapıyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, köprü trafiği Anadolu yakasına geçişte durdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla trafiği kapatan silahlı bir kişi eylem yapıyor. Elinde bir döviz olan ve gazi olduğunu iddia eden şahıs, iki şeridi aracıyla trafiğe kapattı. Şahsın amcasının oğlu tarafından dolandırıldığı ve bütün parası alındığı için böyle bir eylem yaptığı iddia ediliyor.
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