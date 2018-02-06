HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 19:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden boğaza atlayarak intihar eden bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.Olay, saat 18.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden boğaza atlayarak intihar eden bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs köprüden atladı. Olayın ihbarını alan polis ve Sahil Güvenlik ekipleri kısa süre içerisinde arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saat gibi kısa sürede köprüden atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ortaköy’de ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota konuldu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.