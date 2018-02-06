15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden boğaza atlayarak intihar eden bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs köprüden atladı. Olayın ihbarını alan polis ve Sahil Güvenlik ekipleri kısa süre içerisinde arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saat gibi kısa sürede köprüden atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Ortaköy’de ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota konuldu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırıldı.
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