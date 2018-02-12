IHAAW192004-ASA/12-02-2018
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, köprüde trafik durma noktasına geldi.
12.02.2018 19:20:04 TSI
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