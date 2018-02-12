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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, köprüde trafik durma noktasına geldi.

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 19:26 | Son Güncelleme

IHAAW192004-ASA/12-02-2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. 12.02.2018 19:20:04 TSI NNNN

IHAAW192004-ASA/12-02-2018

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, köprüde trafik durma noktasına geldi.

12.02.2018 19:20:04 TSI
NNNN

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