15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okuduğu salanın ardından İ.Ö.(22), tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp iddiası üzerine yakalanan İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Cami imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği saat 00.13'te şehitler için sala okudu. İmam Açıkgöz, salayı okuduktan sonra camiye giren iki kişiden İ.Ö. ile aralarında tartışma çıktığı bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Açıkgöz, "Ben o gece caminin içindeydim gelip oturdu. Bana, 'sen cuma günü de AK Parti'yi övücü şeyler söyleyip, hutbe okumuşsun' dedi. Bende onun Diyanet Başkanlığı'nın verdiği görevi yerine getirdiğimi söyledi. Bunun üzerine 'Şimdi neden bu salayı okuyorsun?' dedi. 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle okuduğumu söyledim. Ondan sonra da camiyi kapatacağımı ve dışarıya çıkmasını söyledim. Bu sırada tartışma çıkınca, camiye giden bir kişi ayırdı. Ben camiyi kapatıp dışarıya çıktığımda bizi ayıran vatandaşla sohbet ederken İ.Ö., gelip bana bir yumruk attı. Bende jandarmaya haber verdim" dedi.

İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarma, mahalle muhtarı, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Üzücü olayı duyar duymaz görevli imama destek vermek amacıyla Esenler Camii'ne geldiklerini söyleyen Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesi alındı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.