HABER

15 Temmuz'da sala okuyan imam darp edildi iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okuduğu salanın ardından İ.Ö.(22),  tarafından darp edildiği iddia edildi.

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okuduğu salanın ardından İ.Ö.(22), tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp iddiası üzerine yakalanan İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Cami imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği saat 00.13'te şehitler için sala okudu. İmam Açıkgöz, salayı okuduktan sonra camiye giren iki kişiden İ.Ö. ile aralarında tartışma çıktığı bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Açıkgöz, "Ben o gece caminin içindeydim gelip oturdu. Bana, 'sen cuma günü de AK Parti'yi övücü şeyler söyleyip, hutbe okumuşsun' dedi. Bende onun Diyanet Başkanlığı'nın verdiği görevi yerine getirdiğimi söyledi. Bunun üzerine 'Şimdi neden bu salayı okuyorsun?' dedi. 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle okuduğumu söyledim. Ondan sonra da camiyi kapatacağımı ve dışarıya çıkmasını söyledim. Bu sırada tartışma çıkınca, camiye giden bir kişi ayırdı. Ben camiyi kapatıp dışarıya çıktığımda bizi ayıran vatandaşla sohbet ederken İ.Ö., gelip bana bir yumruk attı. Bende jandarmaya haber verdim" dedi.

İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarma, mahalle muhtarı, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Üzücü olayı duyar duymaz görevli imama destek vermek amacıyla Esenler Camii'ne geldiklerini söyleyen Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesi alındı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Hatay’da orman yangını (2)Hatay’da orman yangını (2)
Bingöl'de bin 100 kök dişi hint keneviri ele geçirildiBingöl'de bin 100 kök dişi hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.