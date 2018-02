15 Temmuz'da sela okuyan imamın dövülmesi davasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi sela okuyan Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'u dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Almanya'da bulunan sanık İlknur F.'nin yakalanamaması nedeniyle duruşma ertelendi.

Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camii'nde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi müezzin Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında dava açıldı. Sanıklardan Adil C. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından 13 yıl, İlknur C.F. hakkında ise 'FETÖ/PDY Terör Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 17 yıl ve diğer sanık Pınar D. hakkında da 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası istendi.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya bugün yapılan duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Adil C. ve Pınar D. ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan diğer sanık İlknur C.F. ise Almanya'da olduğu için duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarından Çağlayan İnan Şahin, İlknur C.F.'nin çocukların eğitim durumu nedeniyle Almanya'da olduğunu belirterek, "Kendisi Almanya'da ifade verecektir. Alman makamlarının davet etmesini beklemektedir. Çocuklarının okul sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye gelememektedir. Müvekkilimin 'Türkiye'ye gelir ve orada uzun süre kalırsam Alman hükümeti çocuklarımı alır ve yurda yerleştirir' diye endişe duymaktadır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İlknur C.F.'nin yakalama emrinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

