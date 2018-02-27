15 Temmuz’da Silopi’deki askeri üste yaşananlara ilişkin dava

15 Temmuz darbe girişiminde Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Özel Kuvvetler Harekat Üssünde yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar katıldı. Davanın ikinci duruşmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edilirken, duruşmada Zekai Aksakallı’nın ifadesi okundu.

"Anlaşılmıyor diyerek telefonu kapattı"

Aksakallı’nın mahkemede okunan ifadesinde,“O dönem 1. Özel Kuvvetler Komutanı ve Silopi ÖKHÜ Komutanı olan Semih Terzi ile 00.30 civarında muhtemelen Diyarbakır’dan Ankara’ya hareketi esnasında görüştüm. Koruma astsubayım irtibat kurdu. Terzi alaylı konuşunca telefonu aldım ve kendisine ‘Memleketi felakete sürüklüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz"dedim. Hitabıma karşı ‘anlaşılmıyor, duyulmuyor’ diyerek telefonu kapattı. O dönem 3. Özel Kuvvetler Tugayı ve Irak’ın Selahattin kasabasında bulunan Tuğgeneral Halil Soysal’ı ayarak Terzi ile birlikte hareket eden personelin ihanet içinde olduklarını, güvenlik alması için Silopi’ye gitmesini, darbecileri etkisiz hale getirmesini ve emir komutayı almasını emrettim. Silopi’deki bir askerden aldığım bilgi, karargahı Celal Koca’nın emir komuta ettiğini, darbeye yönelik eylemde bulunduğunu, bu nedenle askere Halil Soysal’ın gelip emir komutayı alacağını, fırsat bulması halinde Celal Koca’yı derdest etmesin istedim” ifadeleri yer aldı.

Aksakallı’nın ifadesinin okunmasının ardından eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı tutuklu sanık Ahmet Otal, duruşmada tanık olarak dinlendi. Semih Terzi’yi gıyabında tanıdığını belirten Otal, “Hakkari’de görev yaptığı sırada Mayıs ayında yaralı bir tahliyesiyle ilgili görüşmüştük. O tarihte biz helikopter gönderememiştim. O yaralı askerin şehit olduğunu öğrendik. Terzi, 14 Temmuz’da beni tekrar aradı ve rahatsızlığını söyledi. Ben de yetkinin bende olmadığını söyledim ve iki generale yakışmayacak şekilde konuşma geçti” dedi.