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15 Temmuz’da Silopi’deki askeri üste yaşananlara ilişkin dava

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:04 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Özel Kuvvetler Harekat Üssünde yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.Gaziantep 10.

15 Temmuz darbe girişiminde Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Özel Kuvvetler Harekat Üssünde yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar katıldı. Davanın ikinci duruşmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edilirken, duruşmada Zekai Aksakallı’nın ifadesi okundu.

"Anlaşılmıyor diyerek telefonu kapattı"
Aksakallı’nın mahkemede okunan ifadesinde,“O dönem 1. Özel Kuvvetler Komutanı ve Silopi ÖKHÜ Komutanı olan Semih Terzi ile 00.30 civarında muhtemelen Diyarbakır’dan Ankara’ya hareketi esnasında görüştüm. Koruma astsubayım irtibat kurdu. Terzi alaylı konuşunca telefonu aldım ve kendisine ‘Memleketi felakete sürüklüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz"dedim. Hitabıma karşı ‘anlaşılmıyor, duyulmuyor’ diyerek telefonu kapattı. O dönem 3. Özel Kuvvetler Tugayı ve Irak’ın Selahattin kasabasında bulunan Tuğgeneral Halil Soysal’ı ayarak Terzi ile birlikte hareket eden personelin ihanet içinde olduklarını, güvenlik alması için Silopi’ye gitmesini, darbecileri etkisiz hale getirmesini ve emir komutayı almasını emrettim. Silopi’deki bir askerden aldığım bilgi, karargahı Celal Koca’nın emir komuta ettiğini, darbeye yönelik eylemde bulunduğunu, bu nedenle askere Halil Soysal’ın gelip emir komutayı alacağını, fırsat bulması halinde Celal Koca’yı derdest etmesin istedim” ifadeleri yer aldı.
Aksakallı’nın ifadesinin okunmasının ardından eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı tutuklu sanık Ahmet Otal, duruşmada tanık olarak dinlendi. Semih Terzi’yi gıyabında tanıdığını belirten Otal, “Hakkari’de görev yaptığı sırada Mayıs ayında yaralı bir tahliyesiyle ilgili görüşmüştük. O tarihte biz helikopter gönderememiştim. O yaralı askerin şehit olduğunu öğrendik. Terzi, 14 Temmuz’da beni tekrar aradı ve rahatsızlığını söyledi. Ben de yetkinin bende olmadığını söyledim ve iki generale yakışmayacak şekilde konuşma geçti” dedi.

Semih Terzi ile yazışmaları reddetti
Mahkeme Başkanı Akın Akkaya’nın "Semih Terzi ile aranızda haberci yazışmaları var" sözleri üzerine ise Otal, “Ben bu iddiaları kabul etmiyorum. Ben yakalandığım gün makam telefonunu savcılığa verdim. Gerekli incelemeler yapılabilirdi. Böyle bir şey iddia ediliyor ama bana ait değildir” şeklinde konuştu
Otal, “Dönemin Tümen Komutanı beni arayıp helikopteri sorduğunda durumu öğrendim ve kendisine helikopterin ikmal için geldiğini ve geri gideceğini söyledim. Tümen komutanı bu sırada bana helikopter insin eğer inmezse vurun şeklinde emir verdi. Bu görüşmeyi yaparken helikopterin kalkma sesi geldi. Daha sonra telefonum çaldı, helikopter sesinden tam anlaşılmıyordu ancak iddianameden öğrendiğim kadıyla arayanın İsmail Çevik olduğunu öğrendim. Arayan kişiye helikopteri indirmesini söyledim ancak gürültüden dolayı birbirimizi anlayamadık. Helikopterin uçuş güzergahında bana bağlı karakol olmadığı için helikopteri vurmaları konusunda bir emir vermedim ancak tümen komutanı kendine bağlı diğer birliklere bu emri vermiş” ifadelerine yer verdi.
Duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılan tutuklu sanık Ferhan Özdemir ise “Silopi ÖKHÜ’de 15 Temmuz günü rutin eğitimler vardı. Habur sınır kapısındaki olay bildiğim kadarıyla Halil Paşa Kuzey Irak’tan Silopi’ye gelmek istemiş. Sınır kapısında Koray N. aldığı emir uyarınca kimsenin içeriye girmesine izin vermemiş. Zekai Paşanın emir astsubayı arandıktan sonra Zekai paşanın emriyle ÖKHÜ’yü Halil paşanın teslim alacağını söylemesi üzerine kapıdan geçişe izin verildiğini birçok kişiden duyduk. Tim olayıyla ilgili olarak da 2 subay 6 astsubay helikopterde yüksek değerli hedef (YDG) olduğunu ve PKK’lı bir teröristi almaya gittiklerini duydum. O gün ben istirahatli olduğum için her şey normal geliyordu. Celal Koca tarafından akşam toplantı yapıldığını duymadım. Darbe girişiminden saat 21.00-22.00 sıralarında öğrendik” diye konuştu.

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