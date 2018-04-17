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15 Temmuz’da Silopi’deki askeri üste yaşananlara ilişkin dava

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasında, Gaziantep 10.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü’nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasında, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. duruşmasına ikinci gün de devam edildi.
Mahkeme, dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i derdest iddiasıyla helikopter ile Van’a giden timde bulunan sanıkları dinledi. Sanık eski Astsubay Sedat Durak, Van’a helikopterle indikten sonra mevzi almadıklarını belirterek, "Helikopter pistine inince askeri birlik olduğundan tehdit hissetmedik. Ne mevzi aldık, ne gözetleme yaptık, ne de arbede yaşadık, çünkü ülke sınırları içinde askeri birlik içerisindeydik. Orada saklanacak bir ortam yoktu. Kimliklerimizi gizlemedik, helikopterden bizim kıyafetlerimiz de özel kuvvet olduğunu zaten biliniyor kimliğimizi saklayacak olsak sivil giderdik. Türkiye’de olup bitenleri birliğimize dönünce öğrendik" dedi.
Eski Astsubay Mehmet Yüksel ise "Bizim 15 Temmuz öncesi yaptığımız eğitimler darbeye bağlanmıştır. Bizler astsubayız ne emir verilirse bizler onu yaparız. Bu eğitimlerin Van’daki suikastı ya da derdest ile bir bağı yoktur. Komutanlarımdan darbeye yönelik bir emir almadım alsaydım da uygulamazdım. 15 Temmuz gecesi kimseye silah doğrultmadım. Darbeyi 16 Temmuz günü birliğime gelince öğrendim” ifadelerini kullandı.
Eski Astsubay Süleyman Sefa Altuğdağ, "Amirin ve komutanım haricinde alakasız birinden emir almadım" diye konuştu.
Alınan ifadelerin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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