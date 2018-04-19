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15 TL vererek 12 yaşındaki erkek çocuğa istismarda bulunan 63 yaşındaki sanığa 13.5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğa farklı günlerde odun kırma bahanesiyle 5 ve 10 TL vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 63 yaşındaki sanığa 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2017 yılı yaz aylarında farklı günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre 12 yaşındaki A.E.’yi okul çıkışında alan 63 yaşındaki M.A.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğa farklı günlerde odun kırma bahanesiyle 5 ve 10 TL vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 63 yaşındaki sanığa 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2017 yılı yaz aylarında farklı günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre 12 yaşındaki A.E.’yi okul çıkışında alan 63 yaşındaki M.A. çamlık alana götürerek, çocuğun ve kendisinin alt giysilerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu. Çocuğu kimseye söylememesi için para verse de A.E.’nin bir arkadaşı bu durumu görünce olay ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine gözaltına alınan M.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.A.(63) ile mağdur A.E.(12) ve babası F.E. ile avukatları hazır bulundu.
Mağdur: “Odun kırma bahanesiyle 5 ve 10 TL verdi”
Pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdur erkek çocuk A.E. “Beni okuldan alıp odun kırma bahanesiyle çamlık alana götürdü. Orada bana cinsel istismarda bulundu. Bir keresinde 5 TL, diğerinde 10 TL vererek kimseye söylemem gerektiğini tembihledi. Bir seferinde arkadaşım gördü” diye konuştu.
Tutuklu sanık: “Tövbe haşa”
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen 63 yaşındaki tutuklu sanık M.A. ise “Tövbe haşa, ben böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay, ‘kişinin hürriyetini yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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