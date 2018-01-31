1.5 tonluk uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı daha

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından, genişletilen operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla'nın kırsal Demircili Mahallesi'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden bu şüphelileren ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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