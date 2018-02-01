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1.5 tonluk uyuşturucu operasyonunun 13 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla'nın kırsal Demircili Mahallesi'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelileren ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; Arnuvutluk uyruklu A.Ş., Suriye uyruklu M.A., Türk vatandaşları olan O.D., C.A., A.O.D., E.A., M.A., M.S.A., K.Z., H.D., A.Z., R.C. ve S.P., bugün adliyeye sevk edildi.

Yunan adalarından, lüks yatla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucu sevkiyatının uluslararası bağlantısının, Arnavutluk uyruklu 'Dany' lakaplı A.Ş. üzerinden sağlandığı belirtildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini kapıda bekleyen yakınına "Akşam eve geleceğim" demesi dikkat çekti.

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