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15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tuzak

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 10:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 3 kişi sosyal medya üzerinden tanıştıkları 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı.

15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tuzak

Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.

E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.

Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz Kırşehir kaman

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Pis ruhlu sapıklar bu tür insanları meydanlarda asmak lazım herkese ibret olsun diye ama ne yazıkki ülkede bunu sağlayacak ağır cezalara çarptırılacak uygulamalar yok en fazla 1 yıl yatıp tekrar yeni kurbanlar arayacaktır kendilerine yazık ülke nereye gidiyor
Yok ya kız kaşar çocuk erkek ne yapsın kizlar 3 5 erkekler beraber geziyor ev araba ondan sonra erkek suçlu onlarda cocuk
@5870 aynen katılıyorum 18 den küçük olunca herkezde melek değil kardeşim bir gün başınıza gelir .... o zaman çoçuk mu buyukmu anlarsınız
@maslan_1980_giphi başımıza gelmez meraklanma eşek kadar adamlar 15 yaşındaki kıza sulanmazsa kimsenin başına bişey gelmez. ha 18 den büyük bile olsa adam olan şantajla iki kişinin daha kıza sulanmasına sebep olmaz
GEBERTECEKSİN BU PİSLİKLERİ, BAŞKA YOLU YOK.. ÇOR ÇOCUĞA MUSALLAT OLAN SAPIKLARI YAŞATMAYACAKSIN
burada bütün iş aileye düşüyor kızlarına iyi bakamıyorlar sahip çıkamıyorlar korumasını bilmiyorlar onları içeri atmak lazım
@erdem_1984_ygtfg Ne içtin sen??? Bonzaiyi ot çayı sanıp demlemeyesin sakın??? Ha birşey içmedim, demlemedim diyorsan, zavallıdan da öteye zavallısın... Hem böyle misliyle, katmerlisiyle zavallısın...
yakında denetimli zartuzla salarlar
Bu şerefsizlerin cezası belli. Malum yerlerini keseceksin veya işkence olmasın diye direk sallandıracaksın. Ama olayın diğer boyutu da evlatlarımızı daha iyi , daha akıllıca eğitmemiz. Bunlar buldukları boşlukları değerlendiriyorlar. O boşluğun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceksin.
zorla olduğu nerden belli msj belli olur kız kendisi isteyerek gelip gelmediği birtek şantaj olayı suc
doğuda olunca böyle pis şeyler hemen ırka dayalı binbir türlü hakaret ediliyor, batıda olunca da ırk üzerinden hakaret edin de görelim
hak hukuk, gak guguk olunca böyle oluyor
nasıl bir toplum olduk bu gibi insanları ibret olsun diye sehir merkezinde asıcan
Arkadaşlar, bu işler yapacaksın demeyle olmaz, yapacak olanlar belli, bunu kendileri yapmazsa baskıyla yaptıracak olanlar belli, bizler boşuna nefes tüketiyoruz. Yönetime tabandan bu tür suçların en ağır cezası için gereken baskıyı destekçileri yapıyormu yapmıyormu ona bakın, eğer yapmıyorsa elden gelen birşey yok. Şimdi meydanlara çıkamıyorsun, çıksan belki darbeci diye yanındaki biri sana sıkacak, böyle mantık olmaz. Ülkede çoğunluğun dediği oluyorsa ve yönetim çoğunluğun seçtiği kişilerden oluşuyorsa, Suriyelilere vatandaşlık konusunda, MTV zammında olduğu gibi topyekün baskı yapılmak gerek
boş gonuşuyorsun. gız sosyal platfromda tanışacak cinsel içerikli mesajlaşacak konuşacak suçlu erkek olacak. bu gızın ve ailesinin hiç suçu yok dimi
7 yaşındaki çucuğa nikah düşer miş ya, yandaş ve dindaş zümre için bu olay üzücü değildir aksine sevindiricidir, yarın biri çıkar bu çocuktan da 5 çocuk yapmasını ister
Sosyal Medyadan mesajlaşacak ve buluşacak kadar aklı yerinde olan bir kızın yediği herze sorgulanmıyor, ona yaklaşan erkek cezalandırılıyor, oh ne ala bir dünya... Bunların önüne geçilmek isteniyorsa öncelikle, Evlilik yaşı aşağı çekilmelidir... Eğitimde, Karma eğitimden acilen vazgeçilmelidir... Doğru, Yanlış, Günah, Sevap Okulda öğretilmelidir... Resmi Evlilik Yaşı 16 ya, Aile rızası ile de 14 e indirilmelidir... Zira siz indirmesenizde zaten Karma okullarda Öğrenciler indiriyor... Her türlü B...ku yiyiyorlar...
Ailelere büyük sorumluluk düşüyor.Okul ve Güvenlik güçlerinin işi çok zor.Biraz üzerine gitseniz her an iftira ile karşılaşılabilirsiniz.
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