15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tuzak

Geçen ay meydana gelen olayda iddiaya göre, C.T., T.D., D.Ö. adlı kişiler, Kaman ilçesinde ikamet eden E.D.,(15) ile ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden C.T. ifadesinde, mağdure E.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.
E.D. ise D.Ö. ile sosyal medya aracılığıyla 2 hafta mesajlaştıktan sonra buluştuklarını, şahsın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. E.D., ardından D.Ö.'nün şantaj yaptığını, T.K. ve C.T. ile de zorla ilişkiye girdiğini anlattı.
Zanlılar C.T., T.D. ve D.Ö., alınan ifadelerinin ardından ‘çocuğa karşı işlenen cinsel istismar’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Okuyucu Yorumları 18 yorum