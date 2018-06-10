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15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

KONYA'da İ.T.Z.

15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı

KONYA, (DHA)- KONYA'da İ.T.Z. (15) adlı erkek çocuğu, tartıştığı komşusu Esra Koç (35) ile ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü'yü pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. İ.T.Z., dün bina kapısının sert kapatılması nedeniyle komşularıyla tartıştı. İ.T.Z. bugün, komşusu Esra Koç ile misafirliğe gelen ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü ile binada karşılaştı. Eve giren İ.T.Z., babasının pompalı tüfeğini kapıp, tekrar dışarı çıktı. İ.T.Z., binadan çıkan Koç ve Süslü kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği üç kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Kendi araçlarıyla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne giden kardeşler tedaviye alınırken, polis kaçan İ.T.Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı15 yaşındaki çocuk, kadın komşusu ile ağabeyini tüfekle yaraladı

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