15 yaşındaki genç kız, 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 15 yaşındaki Asude Karaevren, site içerisindeki evlerinin 13'üncü katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi 75492 Sokak'ta bulunan site içerisindeki apartmanın 13'üncü katında meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bırakarak toprak zemine düşen Asude Karaevren, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların uzun süre müdahalede bulunduğu genç kız, kurtarılamadı. Genç kızın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. GERİYE FULARI KALDI Asude Karaevren'in düştüğü apartman bahçesinde inceleme yapan ekipler, genç kıza ait siyah bir fular buldu. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Karaevren'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı. NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI Genç kızın, evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bırakmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Karaevren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!
HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum