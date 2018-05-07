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1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Gölcük’te, annesinin evi havalandırmak için açtığı pencereden balkona çıkıp, aşağı düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, Gölcük Gaziler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ümmiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Gölcük’te, annesinin evi havalandırmak için açtığı pencereden balkona çıkıp, aşağı düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, Gölcük Gaziler Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ümmiye Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü (2)

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