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15 yaşındaki İsmail, sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına giren ve akıntıyla sürüklenen İsmail Sunkar (15) boğularak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına giren ve akıntıyla sürüklenen İsmail Sunkar (15) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Viranşehir’e bağlı Çalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan havadan bunalan İsmail Sunkar, serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen Sunkar, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kanalda yüzen Sunkar’ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen sualtı polis ekiplerince sudan çıkarılan İsmail Sunkar'ın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sunkar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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