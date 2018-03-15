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1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gönderdikleri özel bir kreşten yüzünde ısırık izleri ve şişlikle dönen 1,5 yaşındaki E.Ş.'nin ailesi, kızlarının darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü soruşturma başlatılırken, yurt yetkilileri ise küçük çocuğun, kreşte başka bir çocuk tarafından ısırıldığını savundu.

1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gönderdikleri özel bir kreşten yüzünde ısırık izleri ve şişlikle dönen 1,5 yaşındaki E.Ş.'nin ailesi, kızlarının darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü soruşturma başlatılırken, yurt yetkilileri ise küçük çocuğun, kreşte başka bir çocuk tarafından ısırıldığını savundu.
Çorlu'da yaşayan Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.'nin dövüldüğünü iddia ederek, kreş yönetimi hakkında polise şikâyette bulundu. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kreşe giderek inceleme ve soruşturma başlattı.
Kızının yüzünde ısırma, şişme ve hırpalanma izleri üzerine kreş hakkında polise şikayette bulunduklarını belirten anne Gül Ş., "Kızımı kimin bu hale getirdiğinin ortaya çıkarılmasını istiyorum" dedi.
BAŞKA ÇOCUK ISIRDI İDDİASI
Kreşin sahibi Mehmet Özkara, E.Ş.'nin kesinlikle dövülmediğini belirterek, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Uyku sırasında 1,5 yaşındaki çocuğun beşiğine giren 2 yaşındaki çocuğun ısırması sonucu olay meydana geldi. Kreşte kamera sistemi bulunmuyor. Bakanlıktan gelen talep üzerine güvenlik kameralarını kaldırdık. Keşke kamera kayıtları olsaydı da onları gösterseydik. Bugün kameralar karşısına geçip, kendimizi anlatmak zorunda kalmazdık" dedi.
Kreş öğretmenlerinden Ayşe Verim, 5 yıldır aynı kurumda çalıştığını belirterek, darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Verim, "Çocukların birbirini ısırması söz konusu. Çocukların uyku saatinde yaşanan bir hadise var. 2 yaşındaki çocuğun 1,5 yaşındaki çocuğu ısırması var. Olayı gördüğümüzde buz tedavisi yaptık. Doktora götürdük. Ben de 2 çocuk annesiyim, çocuğun darp edilmesi iddiasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma

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