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15 yaşındaki kızı eve kilitleyen esnaf tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yaşındaki kız çocuğu S.A.'yı boş eve kilitlediği iddia edilen esnaf Hamza T.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 15 yaşındaki kız çocuğu S.A.'yı boş eve kilitlediği iddia edilen esnaf Hamza T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün sabaha karşı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonuna çıkan S.A., yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine apartmana gelen polis ve itfaiye tarafından kurtarılan S.A., götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada evden kaçtığı belirlenen S.A.'nın gece gezerken yanına yaklaşan bir kişinin otomobiline binip, bekar evine gittiklerini belirleyen polis, şüphelinin 2 çocuk babası esnaf Hamza T. olduğunu saptadı. Gözaltına Hamza T., ifadesinde art niyeti olmadığını, sokakta gördüğü kızı boş eve götürdüğünü, sabah erken saatte de polise teslim etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hamza T. çocuğu alıkoymak suçundan tutuklandı.

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