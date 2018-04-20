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15 yaşındaki Muhammed'den 5 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da 5 gün önce, mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Muhammed Baltacıoğlu'nun (15) bulunması için çalışma başlatıldı.

15 yaşındaki Muhammed'den 5 gündür haber alınamıyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 5 gün önce, mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Muhammed Baltacıoğlu'nun (15) bulunması için çalışma başlatıldı.
Honsalar Mahallesinde yaşayan Baltacıoğlu ailesinin 2 çocuğundan büyüğü, Muhammed Baltacıoğlu, 5 gün önce mesai bitiminde erkek kuaförü olarak çalıştığı işyerinden çıktı. Eve dönmeyen Baltacıoğlu'nun ailesi, çocuklarını aramaya çıktı, ancak sonuç alamadı. Baltacıoğlu'nun babası Hakan Baltacıoğlu, dün polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis, eğitimini yarıda bıraktığı belirtilen Muhammed Baltacıoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı.

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