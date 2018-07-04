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1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi, 30 saat sonra bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde yaşadıkları evlerinden çıkıp bir daha geri dönmeyen ve yaklaşık 30 saat sonra ormanlık alanda bulunan anneanne Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde yaşadıkları evlerinden çıkıp bir daha geri dönmeyen ve yaklaşık 30 saat sonra ormanlık alanda bulunan anneanne Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildi. Minik Rüya ailesine teslim edilirken, anneanne Yenigün Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifade veren kızı Derya Manas ile damadı Hakan Çelik, Fatma Yenigün'den şikayetçi olmadı. Bunun üzerine Yenigün serbest bırakıldı. Yenigün'ün bundan sonra oğlunun yanında kalacağı öğrenildi.

Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)

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