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15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 02:02 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Ereğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Ereğli ilçesindeki silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. ŞüphelilerdenTanju Demir, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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