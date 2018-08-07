15 yaşındaki Sıla'nın öldüğü silahlı kavganın 6 şüphelisi adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan, Sıla Demir'in (15) yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Hamzafıkıhlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Demirci, yanında bulunan av tüfeğiyle 2 katlı eve doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aynı aileden Sıla, Ziya, Şerife, İmdat, Emrah, Gökhan ve Şenol Demir yaralandı. Kavga ihbarı üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Sıla Demir, Alaplı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tanju Demir'in, evi terk eden eşi Ç.D.'nin saldırıda bulunulan aileden M.D. ile birlikte yaşadığını öğrenmesi üzerine akrabalarıyla eve ateş açması sonucu olayın meydana geldiği öne sürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Tanju, Şenol, Sezer Sezai, İsmail ve Tolga Demirci ile saldırıya uğrayan aileden İmdat ve Okan Demir'i gözaltına aldı. Şüphelilerden İmdat Demir, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.
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